"مصر للطيران" تسير 81 رحلة جوية غدًا الجمعة

كتب - محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، غدًا الجمعة، 81 رحلة جوية بمعدل 60 رحلة دولية.

والوجهات هي: تورنتو، الكويت، بغداد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، دوالا، الدوحة، أثينا، مدريد، لارناكا، دوسلدورف، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، دبي، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، موسكو، أبوظبي، جوبا، فيينا، ميونيخ، بودابيست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، عمَان، مسقط، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، واشنطن، إربيل.

كما تسير الشركة 19 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل، ورحلتين شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8884 راكبًا.