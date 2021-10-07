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"مصر للطيران" تسير 81 رحلة جوية غدًا الجمعة

07:34 م الخميس 07 أكتوبر 2021
"مصر للطيران" تسير 81 رحلة جوية غدًا الجمعة

شركة مصر للطيران

كتب - محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، غدًا الجمعة، 81 رحلة جوية بمعدل 60 رحلة دولية.

والوجهات هي: تورنتو، الكويت، بغداد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، دوالا، الدوحة، أثينا، مدريد، لارناكا، دوسلدورف، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، دبي، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، موسكو، أبوظبي، جوبا، فيينا، ميونيخ، بودابيست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، عمَان، مسقط، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، واشنطن، إربيل.

كما تسير الشركة 19 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل، ورحلتين شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8884 راكبًا.

شركة مصر للطيران الرحلات الجوية مصر للطيران

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