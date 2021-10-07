"مصر للطيران" تسير 81 رحلة جوية غدًا الجمعة
كتب - محمد عبيد:
تسير شركة مصر للطيران، غدًا الجمعة، 81 رحلة جوية بمعدل 60 رحلة دولية.
والوجهات هي: تورنتو، الكويت، بغداد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، دوالا، الدوحة، أثينا، مدريد، لارناكا، دوسلدورف، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، دبي، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، موسكو، أبوظبي، جوبا، فيينا، ميونيخ، بودابيست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، عمَان، مسقط، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، واشنطن، إربيل.
كما تسير الشركة 19 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل، ورحلتين شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8884 راكبًا.
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