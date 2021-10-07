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ننشر اللائحة التنفيذية لقانون تصنيع مشتقات البلازما

06:12 م الخميس 07 أكتوبر 2021
ننشر اللائحة التنفيذية لقانون تصنيع مشتقات البلازما

مصطفى مدبولي

كتب - أحمد جمعة:

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

نشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، ويعمل به بداية من غد الجمعة.

وفي منتصف يوليو الماضي، أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد، إطلاق المشروع القومي للتبرع بالبلازما، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، ضمن المشروعات القومية التي أطلقتها مصر، ويهدف إلى «تأمين احتياجات الدولة من منتجات وأدوية مشتقات البلازما، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وفق أعلى مستويات التكنولوجيا الطبية التي تعالج العديد من الأمراض الخطيرة المختلفة»، بالمشاركة مع الخبرة الأجنبية، وبهدف توطين تكنولوجيا تصنيع وتجميع البلازما في مصر.

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