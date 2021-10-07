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قرار حكومي بإضافة عميد ونقيب لصندوق تكريم ضحايا العمليات الحربية

06:04 م الخميس 07 أكتوبر 2021
قرار حكومي بإضافة عميد ونقيب لصندوق تكريم ضحايا العمليات الحربية

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب - أحمد جمعة:

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إضافة عميد ونقيب بالمعاش، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.

ونص القرار الذي حمل رقم 40 لسنة 2021، اليوم الخميس، على إضافة العميد بالمعاش مدحت محمود الحنفي، ونقيب بالمعاش وليد أسامة سيد من القوات المسلحة، إلى صندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الخربية.

يأتي ذلك بناء على ما تم عرضه من وزارة الدفاع، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء العمليات الحربية صندوق تكريم ضحايا العمليات الحربية

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