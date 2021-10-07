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"دينية الشيوخ": الإبداعات الهادفة لها تأثير في التعريف ببطولات الجيش والشرطة

03:17 م الخميس 07 أكتوبر 2021
"دينية الشيوخ": الإبداعات الهادفة لها تأثير في التعريف ببطولات الجيش والشرطة

مجلس الشيوخ

كتب- مصراوي:

وجه الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، التحية والتقدير لكل من ساهم في تصوير انتصارات السادس من أكتوبر.

وقال عامر، في بيان الخميس: تحية تقدير واحترام لكل من أسهم في تصوير انتصارات السادس من أكتوبر، وتفاعل معها من كل من له عَلاقةٌ بالإبداع والكتابة والثقافة والفن (أغاني وطنية، فن تشكيلي، سينما، مسرح، دراما إذاعية وتليفزيونية).

وأشار رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إلى أن هذه الإبداعات والكتابات والفنون الهادفة والصادقة والمنضبطة، لها دورٌ مؤثر في تعريف مختلف الأجيال بجهود وتضحيات أبطال مصر من الجيش والشرطة، على مدار الأزمنة وتعاقب الأجيال، من أجل الحفاظ على الوطن وأهله وبذل النفس والنفيس فداءً لمصر.

ودعا الدكتور يوسف عامر المولى عز وجل، أن يحفظ الله مصر شعبًا عظيمًا، وقيادةً حكيمةً وحكومة.​

مجلس الشيوخ يوسف عامر الشرطة الجيش انتصارات السادس من أكتوبر

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