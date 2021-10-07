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أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر سبتمبر

01:58 م الخميس 07 أكتوبر 2021
أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر سبتمبر

القوات المسلحة

كتب- محمد سامي:

نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الفعاليات المميزة وذلك خلال شهر سبتمبر في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني لرفع معدلات الأداء والتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات.

وتم تنظيم مشروع إدارة الأزمات والكوارث لمحافظات (الجيزة - البحر الأحمر - الفيوم) بكافة أجهزتها التنفيذية ومديريات الأمن للوقوف على مدى جاهزيتهم واستعداداتهم لمجابهة المواقف الطارئة وفرض بعض السيناريوهات الطارئة.

وعلى جانب آخر نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري زيارة من جامعة بني سويف إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، بالإضافة إلى زيارات لطلاب جامعات عين شمس وبني سويف، والعاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى متحف القوات الجوية وبانوراما حرب أكتوبر.

وفي إطار حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالمشروعات القومية والحرص على مشاركة الشباب في حضور تلك الافتتاحات، حرصت قوات الدفاع الشعبي والعسكري على مشاركة عدد من طلاب الجامعات في الافتتاحات الرئاسية التي تمت خلال شهر سبتمبر، وتنظيم الندوة التثقيفية الـ 23 بجامعة الزقازيق لزيادة الوعي لدى الشباب الجامعي بحجم ما يتم من إنجازات على أرض الواقع.

وعرفانا بتضحيات الشهداء كرمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من أسر الشهداء والمصابين الذين ضحوا بدمائهم الذكية لرفعة شأن مصرنا الغالية.​

قوات الدفاع الشعبي المجتمع المدني وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي القوات المسلحة

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