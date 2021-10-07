لا تفعلوا هذا الأمر.. الصحة توجه تحذيرا للطلاب قبل عودة المدارس

كتب- محمد نصار:

وجهت وزارة الصحة والسكان تحذيرا لطلاب المدارس بشأن المشاركة في استخدام زجاجات المياه في الشرب.

وقال الوزارة، في منشور توعوي لها، اليوم الخميس: استخدم زجاجة المياه الخاصة بك ولا تشارك زملائك أدواتهم الشخصية لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

وينطلق العام الدراسي الجديد على مستوى الجمهورية في المدارس يوم السبت المقبل الموافق 9 أكتوبر الجاري.

ويكون ذلك وسط إجراءات احترازية كبيرة من قبل وزارة التربية والتعليم لمكافحة انتشار عدوى كورونا بين الطلاب.​