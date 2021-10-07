لا تفعلوا هذا الأمر.. الصحة توجه تحذيرا للطلاب قبل عودة المدارس
كتب- محمد نصار:
وجهت وزارة الصحة والسكان تحذيرا لطلاب المدارس بشأن المشاركة في استخدام زجاجات المياه في الشرب.
وقال الوزارة، في منشور توعوي لها، اليوم الخميس: استخدم زجاجة المياه الخاصة بك ولا تشارك زملائك أدواتهم الشخصية لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.
وينطلق العام الدراسي الجديد على مستوى الجمهورية في المدارس يوم السبت المقبل الموافق 9 أكتوبر الجاري.
ويكون ذلك وسط إجراءات احترازية كبيرة من قبل وزارة التربية والتعليم لمكافحة انتشار عدوى كورونا بين الطلاب.
الخبر التالى:أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر سبتمبر
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان