جاهزة للتسليم.. أكثر من 28 ألف شقة متوفرة في هذه المحافظات

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم بدء إجراءات فحص وفرز مُستندات المواطنين الحاجزين ضمن إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (2)، "للوحدات الجاهزة للتسليم وتحت الإنشاء" لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، والتي تم فتح باب التقدم للحجز بها في 8 أغسطس الماضي.

وأفادت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأن الفحص والفرز المبدئي للمُستندات والبيانات المُسـجلة بواسطة المواطنين الحاجزين عبـر الموقع الإلكتروني للصندوق يهدف إلى تحديد المُنطبق عليهم الشروط وغيـر المُنطبق عليهم الشروط وفقاً للضوابط المُعلن عنها سابقاً.

وأشارت إلى أن عدد المُسددين لمُقدمات جدية الحجز ضمن إعلان الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة - ثلاث غرف وصالة) للمواطنين مُنخفضي ومتوسطي الدخل بلغ ما يقرب من 46 ألف مواطن، بينما بلغ عدد الحاجزين المُسـجلين بالموقع الإلكتروني للصندوق ما يزيد على 43 ألف مواطن، فى الوقت الذى بلغ عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز للوحدات السكنية تحت الإنشاء (ثلاث غرف وصالة) التـي سيتم تسليمها خلال 36 شهراً، والخاصة بالمواطنين متوسطي الدخل فقط، ما يقرب من 12 ألف مواطن، وعدد الحاجزين المُسـجلين بالموقع الإلكتروني للصندوق ما يزيد على 11 ألف مواطن.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أنه بالمراجعة المبدئية لموقف الطلبات المُسجلة على مشروعات إعلان الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة - وثلاث غرف وصالة) للمواطنين مُنخفضي ومتوسطي الدخل فقد تبين وجود 54 مشروعا بلغ عدد المتقدمين عليها عدد أقل من عدد الوحدات المتاحة، حيث بلغ عدد المتقدمين ما يزيد عن 6 آلاف مواطن مقابل عدد يقرب من 35 ألف وحدة سكنية، وذلك بالمدن التالية:

- محافظة دمياط: مدينة الزرقا، ومركز شطا.

- محافظة الإسماعيلية: مركز السماكين، ومركز التل الكبير، ومركز القنطرة شرق.

- محافظة شمال سيناء: مدينة العريش، ومركز بئر العبد.

- محافظة أسيوط: مركز الفتح، ومركز منقباد، ومركز أبنوب، ومركز البدارى، ومركز أبوتيج، ومركز ديروط، ومركز ساحل سليم، ومركز منفلوط.

- محافظة قنا: مركز القارة (بلاد المال)، ومركز الوقف، ومركز قوص (العقب)، ومركز قوص (العليقات)، ومركز قوص (خزام)، ومركز نقادة (الشيخ حسين).

- محافظة سوهاج: مركز الكوثر، ومركز أخميم الجديدة، ومركز المراغة، ومركز جهينة.

- محافظة المنيا: مركز المطاهرة، ومركز المنيا، ومركز سمالوط.

- محافظة أسوان: مركز إدفو، ومركز كوم امبو.

- محافظة مطروح: مركز سيوة، ومركز الحمام.

- محافظة الفيوم: مركز شدموه، ومركز هوارة، ومركز دمشقين.

- محافظة الأقصر: مركز أرمنت (الريانية)، ومركز إسنا، ومركز إسنا الدير، ومركز الطود، ومركز القرنة (الضبعية)، ومركز المدامود.

- محافظة المنوفية: مركز السادات (الأخماس)، ومركز السادات (بديل الدير).

- محافظة البحيرة: مركز وادي النطرون.

- محافظة الشرقية: مركز القرين، ومركز أولاد صقر.

- محافظة بني سويف: مركز الواسطى، ومركز إهناسيا، ومركز بني سليمان، ومركز العلالمة.

وسيتم خلال الأيام القادمة البدء في إجراءات الاستعلام الميداني على ملفات المُتقدمين على تلك المدن.