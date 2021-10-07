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الروائي الأفريقي عبدالرزاق جورنا يحصد جائزة نوبل في الآداب 2021

01:23 م الخميس 07 أكتوبر 2021
الروائي الأفريقي عبدالرزاق جورنا يحصد جائزة نوبل في الآداب 2021

الروائي الأفريقي عبدالرزاق جورنا

كتب- مصراوي:

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية منح جائزة نوبل للآداب لعام 2021 للروائي الأفريقي عبدالرزاق جورنا.

وأكدت الأكاديمية أيضا على أنها لن تنظم حفلا في ستوكهولم هذا العام، وأن الفائزين سيتسلمون الجوائز في بلادهم.

وقالت المؤسسة في بيان لها: "نعتقد أن الجميع يتمنى أن تنتهي جائحة كورونا لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد"، كما أنها تأمل في إقامة احتفال محلي صغير على الرغم من عدم حضور الفائزين، وأن الاحتفال سيذاع على التليفزيون وسيبث مباشرة على المنصات الرقمية لجائزة نوبل.

جدير بالذكر أن الشاعرة الأمريكية لويز جلوك بجائزة نوبل للآداب لعام 2020، لصوتها الشاعري المميز الذي يضفي بجماله المجرد طابعا عالميا على الوجود الفردي.

جائزة نوبل للأدب جائزة نوبل الأكاديمية الملكية السويدية عبدالرزاق جورنا

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