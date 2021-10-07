Masrawy logo white

بالكاتدرائية المرقسية.. الكنيسة تُحيي ذكرى الأربعين للأنبا بطرس أسقف شبين القناطر

01:08 م الخميس 07 أكتوبر 2021
بالكاتدرائية المرقسية.. الكنيسة تُحيي ذكرى الأربعين للأنبا بطرس أسقف شبين القناطر

ذكرى الأربعين للأنبا بطرس أسقف شبين القناطر

كتب- مينا غالي:

أقامت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، قداس الأربعين للراحل الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر، والذي توفي يوم 29 أغسطس الماضي بعد صراع قصير مع المرض.

وشارك في قداس الأربعين، بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس بالعباسية، صباح اليوم، عددا من الأساقفة أعضاء المجمع المقدس، منهم الأنبا مكسيموس، أسقف بنها وقويسنا، والأنبا قزمان، أسقف سيناء الشمالية.

كان قد توفي نيافة الأنبا بطرس، أسقف شبين القناطر وتوابعها، بشيخوخة صالحة، بعد صراع قصير مع المرض، حيث أقيمت صلاة الجناز بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية في اليوم التالي.

وتقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وأعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بخالص العزاء لمجمع كهنة وخدام وشعب الإيبارشية.

وذكرت الكنيسة أن البابا وأعضاء المجمع المقدس يودعون إلى السماء مثلث الرحمات الأب المبارك والحبر الأنبا بطرس أسقف إيبارشية شبين القناطر، ذاكرين له حياته الرهبانية الأمينة التي عاشها طوال أكثر من خمس وأربعين سنة، وخدمته الباذلة التي قدمها في عمله الرعوي في إيبارشيته، والتي جاهد خلالها الجهاد الحسن بكل إخلاص وأمانة، حتى أكمل سعيه وذهب بسلام إلى مواضع الراحة.

أسقف شبين القناطر الكاتدرائية المرقسية الأنبا بطرس

الخبر التالى:

الروائي الأفريقي عبدالرزاق جورنا يحصد جائزة نوبل في الآداب 2021

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
778

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

893

متعافون اليوم

308347

إجمالي الإصابات

17508

إجمالي الوفيات

260540

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا