بالكاتدرائية المرقسية.. الكنيسة تُحيي ذكرى الأربعين للأنبا بطرس أسقف شبين القناطر

كتب- مينا غالي:

أقامت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، قداس الأربعين للراحل الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر، والذي توفي يوم 29 أغسطس الماضي بعد صراع قصير مع المرض.

وشارك في قداس الأربعين، بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس بالعباسية، صباح اليوم، عددا من الأساقفة أعضاء المجمع المقدس، منهم الأنبا مكسيموس، أسقف بنها وقويسنا، والأنبا قزمان، أسقف سيناء الشمالية.

كان قد توفي نيافة الأنبا بطرس، أسقف شبين القناطر وتوابعها، بشيخوخة صالحة، بعد صراع قصير مع المرض، حيث أقيمت صلاة الجناز بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية في اليوم التالي.

وتقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وأعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بخالص العزاء لمجمع كهنة وخدام وشعب الإيبارشية.

وذكرت الكنيسة أن البابا وأعضاء المجمع المقدس يودعون إلى السماء مثلث الرحمات الأب المبارك والحبر الأنبا بطرس أسقف إيبارشية شبين القناطر، ذاكرين له حياته الرهبانية الأمينة التي عاشها طوال أكثر من خمس وأربعين سنة، وخدمته الباذلة التي قدمها في عمله الرعوي في إيبارشيته، والتي جاهد خلالها الجهاد الحسن بكل إخلاص وأمانة، حتى أكمل سعيه وذهب بسلام إلى مواضع الراحة.