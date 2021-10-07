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"اتصالات الشيوخ" تطالب بتعميم إنشاء مراكز الإبداع الرقمي في الجامعات

01:08 م الخميس 07 أكتوبر 2021
"اتصالات الشيوخ" تطالب بتعميم إنشاء مراكز الإبداع الرقمي في الجامعات

النائب حسانين توفيق

كتب- نشأت علي:

دعا النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، جامعات مصر بتعميم تجربة إنشاء مركز الإبداع الرقمي، أسوة بما أعلنته جامعة طنطا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد توفيق، في بيان، الخميس، على أهمية هذه النوعية من المراكز التي تسهم في دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ووجود خريجين مؤهلين لسوق العمل وفقًا لمتطلبات المرحلة الراهنة في ظل التطور التكنولوجي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مراكز الإبداع داخل الجامعات تنمي قدرات الطلاب في التعامل مع أنظمة العمل الحديثة والتي تقوم في الأساس على تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن تنمية المهارات التي يتطلبها سوق العمل في الداخل والخارج.

وأوضح حسانين توفيق أن جائحة كورونا والتطور التكنولوجي فرضت أنماط عمل جديدة ترتبط بشكل وثيق مع أهمية مواكبة التحول الرقمي والاستفادة منه في كافة مناحي الحياة وعلى جميع المستويات.​

النائب حسانين توفيق مركز الإبداع الرقمي وزارة الاتصالات التحول الرقمي

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