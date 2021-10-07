القوى العاملة: تعيين 740 شابا في بني سويف بينهم 5 من ذوي القدرات

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف 740 شابا من مختلف المؤهلات منهم 5 من ذوي القدرات.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 4019 شابا، فضلا عن استخراج 908 تراخيص مزاولة حرفة و952 شهادة قياس مستوى المهارة.

وقال محمد أنور، مدير المديرية، في تقريره للوزير، إنه خلال أغسطس الماضي فتشت المديرية على 494 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات.

كما تم التفتيش على 209 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية وأسفر ذلك عن تحرير 40 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون.

وأضاف مدير المديرية أنه تم صرف منح رعاية صحية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 45 ألف جنيه، بواقع 9 منح مولود جديد بمبلغ 18 ألف جنيه، ومنحتين وفاة أحد الأقارب بمبلغ 4000 جنيه، وصرف 10 منح لإجراء عمليات جراحية كبرى وصغرى بمبلغ 23 ألف جنيه.

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