اليوم.. مطار القاهرة يشهد وصول وسفر 42 ألف راكب عبر 336 رحلة

كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، سفر ووصول 42 ألف راكب وذلك على 336 رحلة جوية تسيرها شركات دولية عربية ومصر للطيران بالإضافة إلى شركات طيران مصرية خاصة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: تشهد صالات المطار خلال الـ 24 ساعة، وصول 163 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة تقل حوالي 21 ألف راكب، وسفر 173 رحلة إلى عدة وجهات سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها حوالي 21 ألف راكب، مع الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وتقوم سلطات المطار بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتشدد سلطات مطار القاهرة الدولي، وسلطات الطيران المدني المصري، من الإجراءات الاحترازية داخل مطارات الجمهورية لمواجهة فيروس كورونا خاصة على الركاب القادمين من الدول التي ظهرت بها السلاسة الجديدة المتحورة من الفيروس المستجد، حيث يخضع جميع القادمين من هذه الدول لاختبار ID NOW COVID-19 Test التحليلي فور وصولهم المطار.​