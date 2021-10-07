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بالمزاد العلني.. طرح 13 محلا تجاريا للبيع بمدينة طيبة الجديدة

12:36 م الخميس 07 أكتوبر 2021
بالمزاد العلني.. طرح 13 محلا تجاريا للبيع بمدينة طيبة الجديدة

محلات تجارية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، طرح 13 محلا تجاريا بمناطق مختلفة بالمدينة بمساحات تتراوح من ( 14 م2 - 84 م2) وذلك للبيع بالمزاد العلني.

وأشار رئيس الجهاز، في بيان، الخميس، إلى أنه تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة، وأن جلسة المزاد العلني ستعقد يوم الأحد 24/10/2021.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار زيادة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين بمدينة طيبة الجديدة لا سيما بالمناطق الحديثة.

محلات تجارية مدينة طيبة الجديدة المهندس مصطفى سعيد المزاد العلني

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