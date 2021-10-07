حل 96.8% منها.. التنمية المحلية: "صوتك مسموع" تلقت أكثر 379 ألف رسالة بينها 72260 شكوى

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن مبادرة "صوتك مسموع" تعمل على قدم وساق منذ انطلاقها في أكتوبر 2018 فى تلقي شكاوى المواطنين والرد عليها بحلول على أرض الواقع وبأسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن "صوتك مسموع" ساهمت في إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء محمود شعراوي بضرورة وأهمية التواصل الدائم مع المواطنين لاستقبال كافة شكواهم والعمل على حلها على الفور وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح أن المبادرة تلقت منذ انطلاقها وحتى الآن 379562 رسالة تتضمنت 72260 شكوى تم حل 69975 شكوى بنسبة 96.8% وجاري حل 2285 شكوى.



وكشف اللواء محمود شعراوي، نتائج مبادرة صوتك مسموع والتي يرعاها مجلس الوزراء خلال شهر سبتمبر الماضي حيث تلقت المبادرة 11 ألف رسالة منها 2005 شكاوى تم الرد على 1568 شكوى منها بنسبة 78% وجاري حل 437 شكوى.

وأوضح وزير التنمية أن شكاوى المواطنين التي تلقتها المبادرة خلال شهر سبتمبر الماضي تنوعت ما بين شكاوى للقمامة والتي بلغ عددها 1079 شكوى، والإشغالات 717 شكوى، ومخالفات البناء 123 شكوى، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 58 شكوى، والفساد 5 شكاوى، إضافة إلى 23 شكوى خاصة بمبادرة "حياة كريمة"، مؤكدًا على أن متابعة حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات هو أحد أهم محاور تقييم عمل قيادات الإدارة المحلية.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن المبادرة تلقت عبر "الواتس آب" 9080 رسالة خلال شهر سبتمبر تضمنت 1644 شكوى، تم حل 1296 شكوى منها بنسبة 79%، وبلغ عدد المتابعين للصفحة 64 ألفاً و439 متابعاً، فيما بلغ عدد المشاهدات 21 ألف مشاهدة، وتلقت الصفحة 1850 رسالة من المواطنين منها 334 شكوى تم حلها بنسبة 76%، وتلقت خدمة البريد الإلكتروني 95 رسالة منها 27 شكوى تم حلها بنسبة 70%، وتلقت خدمة الخط الساخن 324 اتصالاً تليفونياً تضمنت اقتراحات للمواطنين واستفسارات عن الشكاوى المقدمة.

وقال اللواء شعراوي إنه في إطار المتابعة المستمرة من الوزارة لجهود المحافظات في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، فإن مبادرة "صوتك مسموع" تعمل منذ منتصف مارس 2020 وحتى الآن على تلقي شكاوى المواطنين فيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمجابهة الفيروس ومن أهمها إيقاف تقديم الشيشة في المطاعم والكافيهات والمقاهي والتزامها بالمواعيد التي حددها القرار الوزاري 456 لسنة 2020 والخاص بالمواعيد الصيفية والشتوية لفتح وغلق المحال العامة بالمحافظات.

وأشاد اللواء شعراوي، بجهود العاملين في مبادرة "صوتك مسموع" بالديوان العام للوزارة وكافة المحافظات والقيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها والتفاعل السريع مع المستجدات التي تهم الدولة المصرية ومساهمتها في مشاركة المواطنين بتفعيل تنفيذ القرارات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا ومواعيد غلق المحال الجديدة والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة وذلك بابلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادرة للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات.

ودعا اللواء محمود شعراوي المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الأساسية وهي مخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد أو أي أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق في المحليات بالتواصل الفوري مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.