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غدا.. قطع وضعف المياه عن بعض المناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

11:43 ص الخميس 07 أكتوبر 2021
غدا.. قطع وضعف المياه عن بعض المناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

قطع المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق شارع حلمي عبدالرازق "منطقة الأرصاد" وتشمل (بهتيم - عزبة رستم - أرض الدكتور - منشية الحرية - الوحدة العربية - سليم وبدران - إبراهيم بك - السعادة والتعاون - بيجام - الفرنواني - أرض أم بيومي - عزبة عثمان- المنشية الجديدة)، وضعف المياه عن باقي مناطق شبرا الخيمة، وذلك اعتبارا من الساعة 4 عصر الجمعة 8/10/2121 وحتى الساعة 4 فجر السبت 9/10/212.

وأرجعت الشركة، في بيان، اليوم الخميس، سبب الانقطاع نظراً لقيامها بتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 800 مللي بمنطقة شبرا الخيمة بشارع حلمي عبدالرازق.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​

قطع المياه شركة مياه الشرب عزبة رستم أرض الدكتور منشية الحرية شبرا الخيمة

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