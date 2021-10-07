أعلى من المعدل.. بيان مهم من لجنة إيراد النهر بشأن معدلات سقوط الأمطار

ساعات ما قبل الحرب.. ماذا قالت الصحف المصرية الصادرة في 5 و6 أكتوبر

كتب-أحمد مسعد:

عقد الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، وإجراءات التعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول.

واستعرض الدكتور عبدالعاطي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة للاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، وإدارة فترة أقل الاحتياجات المقبلة بأعلى درجة من الكفاءة، مع الإعداد لتلبية الاحتياجات المائية لموسم الخريف الحالي.

وصرح الدكتور عبدالعاطي بأن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، حيث تبين أن معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل أعلى من المعدل حتى الآن.

كما استعرض الدكتور عبدالعاطي الإجراءات المتبعة لمواجهة موسم الأمطار والسيول، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول والجاري تنفيذها حاليا، مشددا على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار، والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أية ازدحامات في المجاري المائية.

وكانت وزارة الموارد المائية والري قد اتخذت كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة موسم الأمطار والسيول، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة مع رفع حالة الاستنفار بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.

ووجه الدكتور عبدالعاطي بأن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي ومواجهة موسم الأمطار والسيول.