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بدء العد التنازلي.. الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل بعد قليل

10:16 ص الخميس 07 أكتوبر 2021
بدء العد التنازلي.. الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل بعد قليل

جائزة نوبل

كتب- مصراوي:


ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان اسم الفائز بجائزة نوبل في الآداب لعام 2021، وسط ترقب المثقفين والمهتمين بالشأن الأدبي بمختلف دول العالم.

وبدأت الأكاديمية الملكية السويدية "نوبل" العد التنازلي للإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز في مختلف المجالات في ذكرى ميلاد مؤسس الجائزة ألفريد نويل في شهر أكتوبر.

كما أكدت الأكاديمية أيضا على أنها لن تنظم حفلا في ستوكهولم هذا العام، وأن الفائزين سيتسلمون الجوائز في بلادهم.

وقالت المؤسسة في بيان لها: "نعتقد أن الجميع يتمنى أن تنتهي جائحة كورونا لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد"، كما أنها تأمل في إقامة احتفال محلي صغير على الرغم من عدم حضور الفائزين، وأن الاحتفال سيذاع على التليفزيون وسيبث مباشرة على المنصات الرقمية لجائزة نوبل.

وسيتم الإعلان عن جائزة واحدة من جوائز نوبل لعام 2021 كل يوم من الاثنين إلى الجمعة هذا الأسبوع ومرة ​​أخرى في 11 أكتوبر وسيتم إصدار الإعلانات في ستوكهولم وأوسلو وبثها مباشرة على القنوات الرقمية الرسمية لجائزة نوبل وفقا لما أوردته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

جدير بالذكر أن الشاعرة الأمريكية لويز جلوك بجائزة نوبل للآداب لعام 2020، لصوتها الشاعري المميز الذي يضفي بجماله المجرد طابعا عالميا على الوجود الفردي.

جائزة نوبل الأكاديمية الملكية السويدية ألفريد نويل جائزة نوبل للآداب

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