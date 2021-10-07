هل سيتم فتح الطيران المباشر إلى السعودية قريباً؟.. مسؤول يجيب

كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، عن موعد فتح الطيران المباشر لجميع الفئات المصرية إلى المملكة وذلك بعد إعلان السماح لفئات معينة بالسفر المباشر إلى أراضيها.

وأضاف "حنفي" لمصراوي، أن قرار فتح الطيران المباشر للمصريين إلى الأراضي السعودية يرجع إلى الحكومة السعودية ولا أحد يستطيع التدخل فيه أو التكهن به إطلاقاً قائلا: "حتى وقتنا هذا لا يوجد معلومة عن فتح الطيران المباشر للجميع لأنه قرار دولة ولا دخل لأحد فيه".

وتابع نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية:"وفي حال فتح الطيران المباشر سيكون بضوابط وإجراءات معينة حسبما يترائى للمملكة العربية السعودية".

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء الماضي 5 أكتوبر، السماح بالقدوم بشكل مباشر إلى المملكة من الدول التي يتطلب القدوم منها قضاء 14 يوماً خارجها قبل الدخول إلى المملكة منها مصر لعدد من الفئات، على أن يطبق عليهم الحجر المؤسسي داخل المملكة عند وصولهم، ويتم أخذ اللقاح خلال مدة الحجر.

وضمت الفئات: أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات والكليات والمعاهد، والمعلمون والمعلمات في التعليم العام، والهيئة التدريبية في المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني ومعاهد التدريب، و طلاب المنح الدراسية.

ويستثنى من تطبيق الحجر المؤسسي من تلقوا جرعة أو استكملوا تلقي جرعات اللقاح داخل المملكة، على أن يشمل ذلك مرافقي تلك الفئات وعائلاتهم والعاملين في القطاعين العام والخاص.

وشمل بيان السعودية، رفع تعليق سفر المواطنين السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 18عاماً إلى مملكة البحرين، مع تطبيق الاشتراطات الصحية المعلنة لسفر المواطنين السعوديين سابقاً ، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.

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