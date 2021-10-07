"خللي بالك من زوزو" و"مدرسة المشاغبين" على المسرح.. كيف كان يتسلى المصريون مع اندلاع الحرب؟

كتب - مينا غالي:

كأي يوم عادٍ، لم يجدّ فيه جديد، نشرت الصحف الصادرة صباح يوم 6 أكتوبر 1973، إعلانات عن بعض الأفلام والمسرحيات والسهرات الرمضانية التى كان من المقرر إقامتها فى القاهرة وهي. "خللى بالك من زوزو" من أبرز الأفلام المعروضة فى السينما وقتها، بطولة سعاد حسنى وحسين فهمى، وكان من المقرر عرضه فى سينما أوبرا، وفى سينما قصر النيل كان فيلم "المطارد العنيد"، وفى ريفولى "أبناء للبيع"، لرشدى أباظة وناهد يسرى وعماد حمدى ومحمود المليجى، وفى سينما ديانا".. "شىء من الحب"، بطولة نور الشريف وسهير رمزى وعادل إمام، وفى سينما وهبى، فيلم "الرأس الكبير كارتيه"، ألوان، وفى الجزيرة بالمنيل "المصارعون العظماء" و"السكرية".

بدوره، يقدم كازينو رمسيس فى منطقة الهرم أبرز السهرات الرمضانية، يوم 6 أكتوبر، وبرنامجه المطرب محمد عبدالمطلب ونجوى فؤاد وسعاد مكاوى وزيزى مصطفى وثناء ندا، ولعبة السلك العالمية، أما كازينو باريزيانا فبرنامجه محمد العزبى وليلى جمال وزيزى عبده وفايزة إبراهيم، وكازينو الأريزونا، شريفة فاضل وعايدة الشاعر وماهر العطار وسهير زكى.

أما ثلاثى أضواء المسرح فيعرضون مسرحية "جوليو وروميت"، وفى مسرح أم كلثوم - البالون سابقا - تعرض فرقة رضا "على بابا والأربعين حرامى"، وعلى مسرح الريحانى بالإسكندرية "باى باى" بطولة هدى سلطان، فيما كان يعرض منذ بداية الشهر على مسرح الحرية بشارع الشيخ ريحان كوميديا المليون مشاهد "مدرسة المشاغبين" إخراج جلال الشرقاوى.

وقبل اندلاع الحرب بيوم، نشرت الأهرام خبرا فى 5 أكتوبر نصه: "اختيار سعاد حسنى ونجلاء فتحى لحضور أول أسبوع لأفلامنا المصرية فى إثيوبيا والذى يبدأ من الشهر القادم ومن ضمن الأفلام التى ستعرض "خللى بالك من زوزو" و"البنات لازم تتجوز" و"الشيماء" و"حب وكبرياء" و"ينابيع الشمس".

وفى 7 أكتوبر أعلن التليفزيون، أنه سيقدم مساء اليوم، أول فيلم من الأفلام الثلاثة التى مثلتها فاتن حمامة، خصيصا للتليفزيون وهى (أريد هذا الرجل) و(ساحرة) و(أغنية الموت) ستعرض على 3 أيام متتالية، فيما تم إغلاق دور السينما الصيفية فى هذا اليوم، وتحركت 3 وحدات سينمائية فى اليوم السابق، مجهزة تجهيزا كاملا إلى الجبهة لتسجيل الأحداث هناك.