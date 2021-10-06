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ظواهر جوية ودرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الخميس (بيان رسمي)

11:34 م الأربعاء 06 أكتوبر 2021
ظواهر جوية ودرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الخميس (بيان رسمي)

الأرصاد

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الخميس على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه يسود غدا الخميس، خلال فترة النهار طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لفترة الليل، يسود طقس لطيف على كافة الأنحاء.

وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، فتكون على النحو التالي:

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الأرصاد ظواهر جوية درجات الحرارة طقس الخميس

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