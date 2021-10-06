"وكيل الشيوخ": حرب أكتوبر كانت اللبنة الأولى لإعادة بناء مصرنا الغالية

كتب- مصراوي:

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن ساعات من زمان البطولة عشتها اليوم خلال حضوري احتفالية الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد والندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقدمت النائبة بخالص التهاني لجموع الشعب المصري وأطيب التمنيات، بذكرى ملحمة الكرامة التي سطرتها قواتنا المسلحة الباسلة بدماء جنودها الأبطال و أرواحهم، والتي سنظل ننعم بثمارها على مدار الأجيال.

وتابعت: "هذه الملحمة التي كانت اللبنة الأولى لإعادة بناء مصرنا الغالية و التي تسير على طريق التقدم والازدهار بخطى واثقة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة،

ولعل ما تشهده بلادنا حاليًا من معارك للتنمية والبناء، تدور في مختلف ربوع المحروسة، هو أبرز دليل وأقوى شاهد على أن هذا الشعب العظيم لا تلين إرادته في مواجهة أية تحديات، لا في رد العدوان الغاشم واسترداد أرضه وكرامته، ولا في استدعاء مخزونه الحضاري الضارب في العمق لآلاف السنين، بغية تحقيق التنمية و التحديث".

وأضافت وكيل مجلس الشيوخ: "اليوم ونحن نستعيد وقائع ما سجله التاريخ من بطولات جنودنا البواسل، نؤكد أن مصر كانت دائمًا في صدارة المنطقة بما لديها من قوة شاملة، في القلب منها قوات مسلحة هي درع الوطن و سيفه، و هي قادرة أبداً على ردع كل من تسول له نواياه السيئة أن يتلاعب بمقدرات المصريين سواء من أعداء الداخل، قوى البغي و الإرهاب، أو أعداء الخارج الحاسدين لمكانة مصرنا العظيمة، ولقد قيض الله لبلدنا زعيما ملمهما استطاع أن يحافظ على مكانة جيشها العظيم و تعزيز قدراته في البر والبحر والجو، بما أعاد تأكيد مكانته لتواكب التحديات التي تطرأ على مختلف الأصعدة و تردع أية أخطار قد تتعرض لها أرض مصر أو حدودها أو مقدرات شعبها".

وأشارت إلى أنه ونحن نستلهم تضحيات شهدائنا الأبرار، نقول لأرواحهم الطاهرة أننا سنظل أوفياء للأهداف التي ضحوا من أجلها وسنحافظ، كما وعد الرئيس وأكد في أكثر من مناسبة على كل ذرة تراب أو نقطة مياه من مقدرات هذا البلد.

وسيظل التاريخ يذكر أن ما بذلتموه كان هو النبع الذي ما نزال جميعا ننهل من فيضه، كل عام و مصرنا الغالية وشعبها الأبي في استقرار وإزدهار، تحتل مكانتها في صدارة الأمم، مثلما كانت دائما مهد الرقي و التقدم و حاملة لواء الحضارة الإنسانية.