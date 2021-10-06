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المتحدث العسكري ينشر أغنية "كمل عبورك" احتفالا بذكرى أكتوبر.. فيديو

09:03 م الأربعاء 06 أكتوبر 2021
المتحدث العسكري ينشر أغنية "كمل عبورك" احتفالا بذكرى أكتوبر.. فيديو

يوم العبور

كتب- يوسف عفيفي:

نشر العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أغنية "كمل عبورك" للفنانين "ريهام عبدالحكيم ومصطفى حجاج وتامر حسني وديانا حداد" بمناسبة احتفالات ذكرى نصر أكتوبر.

وشارك الفنان تامر حسني والفنانة ديانا حداد، والفنان مصطفى حجاج، في احتفالات نصر أكتوبر 48، وتقديم فقرة غنائية وطنية بمناسبة هذه الذكرى، إلى جانب عدد من الفنانين المصريين والعرب، فضلًا عن كورال من الأطفال والشباب.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية الرابعة والثلاثين بعنوان "أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل" بمناسبة احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس.

كمل عبورك المتحدث العسكري مصطفى حجاج ريهام عبد الحكيم ديانا حداد ذكرى حرب أكتوبر

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