برلماني: نستلهم روح نصر أكتوبر في استكمال مسيرة النهضة والبناء

كتب- نشأت علي:

أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية أن نستلهم من روح انتصارات أكتوبر المجيدة، طريقًا للعمل وتحقيق الهدف، موجهًا التحية لكل رجال القوات المسلحة الذين ضحوا وما زالوا لصالح الوطن الغالي.

وأشار البرلماني، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلى أن أبطالنا من القوات المسلحة كما نجحوا في الانتصار وإجلاء العدو من على أرض سيناء الحبيبة، يواصلون النجاح بتعمير سيناء باعتبارها قطعة فريدة من أرض مصر.

وتابع: "ما تحقق ولا يزال يتحقق في سيناء من مشروعات تنموية في كافة المجالات لم يسبق له مثيل"، لاسيما بعد أن نجحت القوات المسلحة من اقتلاع الإرهاب من جذوره.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالات أكتوبر اليوم بعث العديد من الرسائل للشعب المصري بأن الدولة ماضية في عملية التطوير والبناء وتحقيق النهضة الحقيقة التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وقال النائب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية اليوم ضرب أروع المثل في العرفان ورد الجميل وإسناد الفضل لأهله حين تحدث عن اللواء سمير فرج أحد أبطال نصر أكتوبر.