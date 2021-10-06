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المتحدث العسكري ينشر أغنية ديانا حداد "ولاد البلد" احتفالا بذكرى أكتوبر.. فيديو

07:25 م الأربعاء 06 أكتوبر 2021
المتحدث العسكري ينشر أغنية ديانا حداد "ولاد البلد" احتفالا بذكرى أكتوبر.. فيديو

ديانا حداد

كتب- يوسف عفيفي:

نشر العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أغنية "ولاد البلد" للفنانة ديانا حداد؛ بمناسبة احتفالات ذكرى نصر أكتوبر.

وكانت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، أعربت عن سعادتها لمشاركتها في احتفالات نصر أكتوبر 48، بجانب مشاركة تامر حسني في تقديم فقرة غنائية وطنية بمناسبة هذه الذكرى، إلى جانب عدد من الفنانين المصريين والعرب، فضلًا عن كورال من الأطفال والشباب.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية الرابعة والثلاثين بعنوان "أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل" بمناسبة احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس.

ديانا حداد ولاد البلد المتحدث العسكري ذكرى نصر أكتوبر

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