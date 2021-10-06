"خارجية الشيوخ": مصر هي الحامي الأول للأمن القومي العربي بفضل قواتها المسلحة

كتب- مصراوي:

قال اللواء أيمن عبدالمحسن عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، إن مصر هي الحامي الأول للأمن القومي العربي بفضل قواتها المسلحة التي انتصرت في 6 أكتوبر 1973، وأصبحت الآن رقم صعب في المعادلة العسكرية العالمية.

وأضاف عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لمصراوي، أن مصر وبعد 7 سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصبحت قوة كبيرة في المنطقة والعالم، منوهًا إلى أن ما تم إنجازه اليوم هو من أصل "روح حرب أكتوبر المجيدة".

وأوضح أن العبور إلى الجمهورية الجديدة هو عبور كحرب أكتوبر، مؤكدًا أن مصر أصبحت تتعامل مع المجتمع الدولي بالندية وليس بالتدخل في الشئون الداخلية لها.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي أشاد بالدور المصري بعد مرور 7 سنوات من تولي الرئيس السيسي قيادة مصر، مشيرًا إلى أن مصر لديها توازن في علاقاتها مع واشنطن كحليف استراتيجي وعلاقتها مع روسيا والصين والاتحاد الأوروبي أيضًا.

وتابع: "السياسة المصرية تجاه المتغيرات الدولية سياسة حكيمة ولديها قدرة على التعامل حيث أصبحت مصر ضمن القوى لها ثقل واحترام في المجتمع الدولي".

وأشار إلى أن توازن مصر في علاقاتها الدولية يأتي بجانب دورها الإقليمي التي تمثله عربيا، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستستمر هي القضية الأم والمحورية في سياستنا الخارجية.

وحول دور اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، قال عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، إن لجنة الشئون الخارجية من أهم اللجان في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية، موضحًا أن اللجنة ستكون لديها مجموعة من الاقتراحات والملفات الشائكة التي ستقدمها للمجلس خلال المرحلة المقبلة.

وكشف أن اللجنة ستكون لها تحركات خارجية من أجل التأكيد على سياسة مصر الخارجية القائمة على الحكمة والتوازن والسلام نحو القضايا الدولية والإقليمية.

وأشار اللواء عبدالمحسن، إلى أنه كعضو في اللجنة وأيضا يمثل حزب حماة الوطن سيقدم مجموعة من الاقتراحات تتمثل في التحرك الخارجي من أجل الحديث عن الإنجازات التي قام بها الرئيس السيسي خلال 7 سنوات، وكذلك عرض السياسة المصرية على العالم.