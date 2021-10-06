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حدث في 8 ساعات| السيسي يشهد الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر وبيان بشأن حضور الطلاب بالمدارس

06:35 م الأربعاء 06 أكتوبر 2021
حدث في 8 ساعات| السيسي يشهد الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر وبيان بشأن حضور الطلاب بالمدارس

حدث في 8 ساعات

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، احتفال مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس السيسي، وقرار جمهوري بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وإعلان القوى العاملة السماح لهذه الفئات بالسفر المباشر إلى السعودية، وفتح جميع حدائق القاهرة الخميس والجمعة مجانا احتفالا بنصر أكتوبر، ووزارة التربية والتعليم تشكل لجانًا لمتابعة التزام المدارس بالإجراءات الاحترازية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي سمير فرج حرب أكتوبر ذكرى انتصارات أكتوبر الطقس حلوى المولد مجلس الوزراء

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