فى ذكرى نصر أكتوبر.. تعرف على دور المرأة العسكرى فى حروب التحرير

(مصراوي):

تمر اليوم الأربعاء، الذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد، الذي قضى على أسطورة جيش إسرائيل الذي لا يقهر.

وكان للمرأة المصرية، خلال هذه الحرب دور تاريخي في تضميد جروح المقاتلين.

وخلال السطور التالية، يرصد الدكتور عبدالرحيم ريحان خبير الآثار، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار، دور المرأة العسكرى فى مصر القديمة.

يبدأ "ريحان" حديثه قائلا: منح أرفع وسام عسكرى لإياح حتب أم الملك أحمس بعد الانتصار فى حرب التحرير ضد الهكسوس والملكة أحمس نفرتاري زوجة الملك أحمس الأول طارد الهكسوس التى لعبت دورًا بارزًا في المعركة التي انتهت بطرد الغزاة من مصر وكانت أول امرأة في التاريخ تتقلد منصب قيادة فرقة عسكرية كاملة وقاتلت بكفاءة شديدة.

وأضاف "ريحان": إن "إياح حتب" هي زوجة الملك سقنن رع تاعا الثاني من ملوك الأسرة السابعة عشر، وجدت بعض النقوش التي توضح أن إياح حتب كانت تشارك ولديها كامس وأحمس في الحكم خلال حرب التحرير للتخلص من الهكسوس ولم ينس أحمس دور أمه إياح حتب في حرب التحرير ضد الهكسوس وانتصاره عليهم وطردهم من الأراضي المصرية مكملًا بذلك دور والده "سقنن رع" وأخيه "كامس" فقام بإهدائها وسام ( الذبابة الذهبية) تقديرًا لشجاعتها وصلابتها واعترافًا بدورها الكبير في هذا النصر، وأن هذا الوسام كان يعد أعلى وأرقى وسام عسكري في الدولة حينذاك؛ حيث كان يمنح لمن قام بأداء دور بطولي في المعارك العسكرية، وبذلك أصبحت إياح حتب أول امرأة تتقلد هذا الوسام إلى جانب إهدائها أيضا المشغولات الذهبية والأساور الفريدة.

وأوضح "ريحان"، أن الملكة أحمس نفرتاري هي زوجة الملك أحمس الأول محرر مصر وطارد الهكسوس والآسيويون ومؤسس الأسرة الثامنة عشر أعظم الأسر الحاكمة في مصر حكم من 1550 حتى 1525 ق.م. وقد لعبت أحمس نفرتاري دورًا بارزًا في المعركة التي انتهت بطرد الغزاة من مصر وكانت أول امرأة في التاريخ تتقلد منصب قيادة فرقة عسكرية كاملة وقاتلت بكفاءة شديدة.

وأكمل: وجد اسم أحمس نفرتارى في سيناء وكانت مشهورة، وكانت أول ملكة تحصل على مركز الزوجة الإلهية لآمون وقد عاشت أحمس نفرتارى خلال حكم كلًا من زوجها وابنها أمنحوتب الأول وحفيدها تحتمس الأول ويوجد لها تمثال في معبد الكرنك، واتخذت عدة ألقاب منها الأميرة الوراثية، سيدة العطاء، عظيمة الثناء، أم الملك، الزوحة الملكية العظيمة، المتحدة مع التاج الأبيض، إبنة الملك.

ولفت "ريحان" إلى أن الشعب المصرى لم يقبل وجود الهكسوس فى دلتا مصر والذي استمر لأكثر من قرن ونصف وقام بثلاث ثورات ضدهم بدأت بثورة (الملك سقنن رع الثاني) مع تكاتف من الجيش والشعب لطرد الهكسوس من أرض مصر ولكن دون وعي لقوة وتطور أسلحة عدوهم الهكسوس مقارنة مع تسليح الجيش المصري بالأسلحة البالية القديمة فكانت الهزيمة قدر المصريين وأجهضت الثورة بمقتل قائدها الملك سقنن رع الثاني على يد الهكسوس الذي سقط في أرض المعركة وسط الثوار إثر تلقيه ثلاث طعنات ببلطة حديدية على رأسه والثورة الثانية ناتج استمرار زوجة سقنن رع ( اياح حتب ) في الكفاح واستمرت في تحفيز وتشجيع ابنها الأكبر الملك (كاموس) على تكملة الثورة القومية وطرد الهكسوس والثأر لأرض الوطن ولدم أبيه سقنن رع وبالفعل قام الملك كاموس بقياده البلد والثوره وتكملتها ضد الهكسوس وسار على نهج وسياسة أبيه دون الاستفادة من أخطاؤه من حيث تطور الأسلحة لدى الهكسوس وكفاءتهم في فنون القتال فتم قتله وأجهضت الثورة الثانية.

وتابع "ريحان": ضربت الأم (اياح حتب) مثلًا رائعًا وعظيمًا لدور المرأة المصرية في المشاركة في النضال الوطني ضد المستعمر واستمرت في مواصلة دورها الوطني الجميل بتحفيز وتشجيع ابنها الأصغر (الملك أحمس الأول) وحثه على استكمال الثورة التي راح ضحيتها أبيه سقنن رع وأخيه الأكبر كاموس واستمرت تحثه على تحرير البلاد من الهكسوس وبالفعل تولي أحمس زمام الأمور وقيادة الثورة القومية ضد الهكسوس للمرة الثالثة مع الاستفادة من أخطاء أبيه وأخيه من حيث تطوير الأسلحة في الجيش المصري فأرسل الجواسيس في صفوف جيش الهكسوس ليعرف مدى تطور أسلتهم ونوعها وكفاءتها القتالية وصنع مثلها مثل العجلات الحربية التي يجرها حصانين وجنديين وزاد من فاعليتها الكفاءة القتالية والسرعة للجيش المصرى وتطوير العجلة الحربية حتى أصبحت تجر بحصانيين وجنديين بدلًا من حصان وجندى واحد وتمكن أحمس من طرد الهكسوس من مصر.