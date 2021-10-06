خالد ميري يقدم برنامج "كلمة السر" على صدى البلد.. غدا

كتب- مينا غالي:

يبدأ الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار و وكيل نقابة الصحفيين، غدًا الخميس في العاشرة مساء على قناة صدى البلد، تقديم أولي حلقات برنامجه الأسبوعي الجديد “كلمة السر ".. وذلك بعد أن وقعت معه العقد الكاتبة الصحفية إلهام أبوالفتح رئيس شبكة قنوات صدى البلد، والتي أكدت أن خالد ميرى يمثل إضافة كبيرة للقنوات بما يمتلكه من خبرات واسعة وان التعاقد قد تم بترشيح من النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ومالك شبكة القنوات.

وأضافت رئيس شبكة قنوات صدى البلد، أن برنامج "كلمة السر" سيظهر بشكل جديد مختلف ليناقش أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم المشاهدين، وسيقدم مجموعة من الحوارات المختلفة والانفرادات ويجيب على أهم تساؤلات المشاهدين. بحسب بيان صحفي.

وأوضحت " أبو الفتح " أن أولي حلقات البرنامج ستتضمن حوارا مع المستشار عمر مروان وزير العدل وذلك بعد الاحتفال الأول بعيد القضاء المصري وبداية العام القضائي الجديد السبت الماضي وبعد تحقيق المرأة انتصارًا جديدًا بعملها بالنيابة العامة ومجلس الدولة مشيرة إلى أن وزير العدل، سيجيب خلال حواره علي عدد من القضايا الشائكة التي تهم كل مواطن حول تعديلات قوانين الأحوال الشخصية والإيجارات وتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين من خلال ميكنة المحاكم وتحديثها، كما أنه سيناقش ايضا ضمان العدالة في تعيينات الهيئات و الجهات القضائية.