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"الوطنية للصحافة" تهنئ الرئيس ووزير الدفاع والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر

05:01 م الأربعاء 06 أكتوبر 2021
"الوطنية للصحافة" تهنئ الرئيس ووزير الدفاع والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر

عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

كتب- مينا غالي:

بعث عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأشار الشوربجي في برقيته أن هذا النصر العظيم سيظل رمزاً للفخر والإعتزاز الوطنى برجالٍ شجعانٍ أبطال أعلو قيم الفداء والتضحية لاسترداد الأرض وحفظ الشرف والعِرض، وشعب عظيم اصطف خلف قواته المسلحة الباسلة داعمًا وظهيرًا قويًا.

كما وجه التحية لشهدائنا الأبرار وصاحب قرار الحرب وبطل السلام الرئيس الشهيد محمد أنور السادات.

كما وجه الشوربجى، التهنئة للفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى ولجميع رجال وأبناء قواتنا المسلحة البواسل في ذكرى النصر العظيم، مؤكداً أن السادس من أكتوبر 1973 سيظل رمزاً للفخر والاعتزاز الوطني.

عبدالصادق الشوربجي الوطنية للصحافة ذكرى نصر أكتوبر الرئيس السيسي

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