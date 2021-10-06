إجراءات قانونية ضد المقصرين.. "التعليم" تشكل لجانًا لمتابعة التزام المدارس بالإجراءات الاحترازية

كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تشكيل لجان مراقبة ومتابعة بالمديريات التعليمية؛ لمتابعة التزام المدارس بالإجراءات الوقائية.

وقال حجازي، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، إن الوزارة وجميع العاملين بها حريصون على عودة المدارس بشكل منتظم، مشددًا على اتباع كل الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ توصيات وزارة الصحة لحماية أبنائنا الطلاب والمعلمين والإداريين.

وشدد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن لجان المتابعة تهتم بمتابعة وتوجيه مديري المدارس؛ لتوفير الحماية اللازمة للطلاب طوال اليوم الدراسي، إضافة إلى رفع تقرير بمدى التزام كل مدرسة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

عقد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، اجتماعًا مع مديري المديريات عبر الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وتفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة الأمراض المعدية، وتطبيق سياسة التباعد الاجتماعي بالمنشآت التعليمية.

ويبدأ العام الدراسي يوم السبت ٩ أكتوبر الجاري، بحضور كامل وتسجيل للحضور والغياب، والحضور وجوبي لا اختياري، مع تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية وفقًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.

وأكد نائب الوزير، خلال الاجتماع، تفعيل خطة وزارة الصحة الوقائية للعام الدراسي الجديد، والتي تتضمن الآتي:

- غسيل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 30 ثانية قبل الخروج من المنزل وبصفة متكررة في المدرسة قبل تناول أي طعام أو شراب وأثناء الفسحة وقبل دخول الفصل.

- ارتداء الكمامة المناسبة بشكل صحيح وحسب التعليمات المنظمة لذلك، والتخلص الآمن منها عند إزالتها للطعام أو تلوثها.

- منع التزاحم ومراعاة التباعد الجسدي في أوتوبيسات المدارس وأثناء الصعود أو النزول من الفصول.

- يفضل الاعتماد على الأطعمة المعدة مسبقًا بالمنزل أو المقدمة من خلال التغذية المدرسية.

- يتم المسح الحراري لكل طالب قبل دخول المدرسة.

- تطعيم كل مَن يقف في حرم المدرسة فوق سن 18 سنة، ولا يسمح بدخول أي فرد غير حاصل على لقاح كورونا داخل حرم المدرسة.

- يجلس كل طالب في ديسك منفصل.

- أثناء الحصة يجب أن يحافظ المدرس على التباعد الجسدي بينه وبين الطلاب عند تحركه بينهم.

- يجب ألا تقل مسافة التباعد بين مقاعد الطلاب في الفصل عن متر، مع ارتداء الكمامة الجراحية أو القماشية من مصدر مسؤول.

- توفير عدد كافٍ من دورات المياه يتناسب مع أعداد الطلاب.

- يتم وضع الكمامات والقفازات والمناديل الورقية الشخصية المستعملة في سلات خاصة.

- منع وجود الباعة الجائلين أمام المدارس.

- وضع بوسترات رفع الوعي عند مدخل المدرسة وفي بداية ونهاية الممرات وبأماكن الأنشطة المدرسية.

- التنويه عن الإجراءات الوقائية في الإذاعة المدرسية بصفة دورية.

- إدراج مواد توعوية متخللة للأنشطة المدرسية في أنماط متعددة.

- تقوم إدارة المدرسة واللجنة المختصة بتخصيص غرفة عزل مؤقتة عند الاشتباه في إحدى الحالات بين الطلاب أو المدرسين أو الأطقم المعاونة.

- ضرورة حصر الغياب اليومي للطلاب وإبلاغ الزائرة الصحية به.

- في حالة وجود أي نشاط، يتطلب تقسيم الطلاب إلى مجموعات مع تقليل عدد الطلاب فى كل مجموعة.

- ضرورة وجود المعلم قبل الطلاب داخل الفصول لتنظيم دخول الطلاب وجلوسهم على المقاعد، ويجلس كل طالب على ديسك منفصل، مع مراعاة عدم التزاحم، وعند الحصة يجب أن يحافظ المعلم على التباعد الجسدي بينه وبين الطلاب عند التحرك بينهم.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حالات غلق الفصول والمدارس للتعامل مع حالات "كورونا" مع بدء العام الدراسي الجديد، موضحة أنه في حال حدوث أكثر من حالة مؤكدة من نفس الفصل خلال أسبوعين يتم غلق الفصل لمدة 28 يومًا بقرار من الإدارة الصحية، وفي حالة غلق أكثر من فصل في المدرسة خلال أسبوعين يتم غلق المدرسة كاملة لمدة 28 يومًا.

وأوضحت الوزارة أنه حالة غلق مدرسة موجودة بمجمع مدارس وظهور حالات أخرى في عدة مدارس بنفس المجمع، يتم غلق مجمع المدارس لمدة 28 يومًا، وعند فرض حجر صحي على القرية أو المدينة يتم غلق المدارس في القرية أو المدينة لحين انتهاء الحجر.