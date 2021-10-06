أعضاء "التنسيقية" بـ"الشيوخ" يحصدون ٨ مقاعد في انتخابات اللجان النوعية -صور

كتب- مصراوي:

نجح أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء، في حصد عدد من مقاعد اللجان وصلت إلى ثمانية، تمثلت في أربعة وكلاء وأربعة أمناء سر، ضمن هيئة مكاتب اللجان النوعية.

وفاز النائب محمد فريد في الفوز بمنصب وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن، والنائب محمد السباعي أصبح وكيلًا للجنة الزراعة والري والموارد المائية، والنائبة سها سعيد وكيلًا للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والنائب عمرو عزت وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والنائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار، والنائبة نهي زكي أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والنائب محمد عمارة أمين سر لجنة الشباب والرياضة، والنائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

وتتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لأعضائها بالتهنئة على تقلد تلك المناصب، وتتمنى لهم خالص التوفيق.