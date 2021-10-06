Masrawy logo white

عبد الله عصر رئيسًا "تشريعية الشيوخ".. والعناني وغازي وكيلَين

01:34 م الأربعاء 06 أكتوبر 2021
عبد الله عصر رئيسًا "تشريعية الشيوخ".. والعناني وغازي وكيلَين

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

أسفرت انتخابات تشكيل مكتب اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، عن فوز المستشار عبد الله عصر رئيسًا، والدكتور محمد العناني وكيلًا، وباهر محمد أمين غازي وكيلًا، وفاز فرج فتحي فرج بأمانة السر.

كان المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، رفع أعمال الجلسة العامة للمجلس، بعدما دعا اللجان النوعية بالمجلس إلى إجراء انتخابات تشكيل هيئات مكاتبها.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة ثانية اليوم؛ لإعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

وافتتح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية وفتح الباب لتلقي الطعون.

مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ عبد الله عصر تشريعية الشيوخ

الخبر التالى:

ننشر التشكيل النهائي لهيئة مكتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
778

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

893

متعافون اليوم

308347

إجمالي الإصابات

17508

إجمالي الوفيات

260540

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل: النائب العام يأمر بالتحقيق في استشهاد ضابطي شرطة في الإسماعيلية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا