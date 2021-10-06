جزر رئيسًا لـ"صحة الشيوخ" وحلاوة لـ"الصناعة" ودعبس لـ"التعليم"

كتب- نشأت علي:

شهدت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشؤون الصحة بمجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، اليوم الأربعاء، فوز محمد جزر رئيسًا، وكل من عمرو حجاب وعلي مهران بالوكالة، وأحمد عبد الماجد الأحمر أمينًا للسر.

وأسفرت انتخابات لجنة الصناعة عن فوز محمد حلاوة برئاسة اللجنة، ومحمد المنزلاوي وكيلًا، وتيسير مطر وكيلًا، وأحمد الجندي أمينًا للسر.

وفاز د.نبيل دعبس برئاسة لجنة التعليم، وأحمد البدري وكيلًا وراندا مصطفى وكيلًا، وناجح عبد الفتاح أمينًا للسر.