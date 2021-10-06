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مصر تشارك في معرضي الشارقة وتونس للكتاب

01:32 م الأربعاء 06 أكتوبر 2021
مصر تشارك في معرضي الشارقة وتونس للكتاب

الدكتورة إيناس عبد الدايم

كتب- مصراوي:

وافقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على مشاركة الهيئة المصرية العامة للكتاب في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1 وحتى 15 نوفمبر المقبل.

كما تشارك هيئة الكتاب، حسب بيان صحفي، في معرض تونس الدولي للكتاب المزمع إقامته في الفترة 10 وحتى 23 نوفمبر المقبل ضمن فعاليات العام الثقافي المصري التونسي 2021-2022.

وقالت عبد الدايم: إن المشاركات المصرية في معارض الكتاب الدولية يأتي ضمن توجهات الدولة المصرية الرامية إلى تلاقى الثقافات وحوار الحضارات.

وأشارت عبدالدايم إلى أن الكتاب أحد أدوات المعرفة ومن أهم مفردات القوة الناعمة المصرية مشددة على أهمية التبادل الفكري في تشكيل الوعى الإنساني والسمو بالوجدان وترسيخ العلاقات بين مختلف الشعوب.

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض الشارقة الدولي للكتاب الإمارات معرض تونس الدولي للكتاب

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