مصر تشارك في معرضي الشارقة وتونس للكتاب

كتب- مصراوي:

وافقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على مشاركة الهيئة المصرية العامة للكتاب في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1 وحتى 15 نوفمبر المقبل.

كما تشارك هيئة الكتاب، حسب بيان صحفي، في معرض تونس الدولي للكتاب المزمع إقامته في الفترة 10 وحتى 23 نوفمبر المقبل ضمن فعاليات العام الثقافي المصري التونسي 2021-2022.

وقالت عبد الدايم: إن المشاركات المصرية في معارض الكتاب الدولية يأتي ضمن توجهات الدولة المصرية الرامية إلى تلاقى الثقافات وحوار الحضارات.

وأشارت عبدالدايم إلى أن الكتاب أحد أدوات المعرفة ومن أهم مفردات القوة الناعمة المصرية مشددة على أهمية التبادل الفكري في تشكيل الوعى الإنساني والسمو بالوجدان وترسيخ العلاقات بين مختلف الشعوب.