2030 استغاثة.. مدبولي يستعرض تقريرًا بشأن جهود اللجنة الطبية العليا و"الاستغاثات"

كتب- محمد غايات:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تقريرًا أعده الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، حول أهم الجهود والأعمال التي بذلتها كل من اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، خلال الربع الثالث من عام 2021.

وأشار الدكتور حسام المصري إلى أن لجنة الاستغاثات الطبية استجابت خلال تلك الفترة لنحو 2030 استغاثة، تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والصحف المحلية، إلى جانب ما ورد من حالات بالقوافل الطبية، والتي يصل عددها إلى ما يقرب من 7229 حالة.

ونوه رئيس لجنة الاستغاثات الطبية بأن الاستجابات اشتملت على 496 قرار علاج صدر من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، إضافة إلى القرارات الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة، وكذلك 42 حالة زراعة نخاع، و226 قرارًا للجامانايف، ووافق رئيس الوزراء على توفير 126 طرفًا صناعيًّا لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار رئيس لجنة الاستغاثات الطبية في ما يتعلق بملف إصابات فيروس كورونا إلى أن اللجنة استجابت لـ63 حالة استغاثة خاصة باشتباه ومصابي فيروس كورونا.

وعرض المصري أبرز العمليات الجراحية والاحتياجات الطبية التي تم إجراؤها خلال تلك الفترة، وتتمثل في أمراض القلب بما يشمله من قسطرة، وتركيب دعامات، وجراحة قلب مفتوح، وكهرباء القلب، وعمليات قلب الأطفال، بالإضافة إلى عمليات استئصال وعلاج الأورام، وعمليات العظام والمفاصل، إلى جانب أمراض الكبد، وعمليات العظام والمفاصل، وجراحات المسالك البولية، وجراحات الأطفال، علاوة على الأمراض الصدرية، والعمود الفقري والفقرات، والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية.

وتطرق رئيس لجنة الاستغاثات الطبية إلى مشاركة لجنة الاستغاثات الطبية واللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" ومؤسسة "صناع الخير للتنمية" والمستشفيات الجامعية في تنظيم العديد من القوافل الطبية لقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الأكثر احتياجًا، وشملت القوافل محافظات: كفر الشيخ، والشرقية،، والقليوبية، وبورسعيد، ومدينة العلمين الجديدة.

وأشار المصري إلى مواصلة العمل خلال الربع الثالث من العام الجاري على رصد الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام، لافتًا إلى أن لجنة الاستغاثات الطبية تستجيب لما يتم نشره من استغاثات طبية للمواطنين، حيث يتم التواصل مع الحالات وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع؛ لتقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.

وواصلت اللجنة الطبية العمل على تطوير مصادر الرصد الميداني والمشاركة بالقوافل الطبية بالقرى الأكثر احتياجًا؛ حيث تم عقد عدد من الاجتماعات لبلورة آليات الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا للدعم الطبي عن طريق الجمعيات الخيرية، ومجلس النواب، ومكاتب المحافظين على مستوى الجمهورية.

وأشار رئيس لجنة الاستغاثات الطبية في ما يتعلق بملف نقص بعض الأدوية إلى استمرار رصد الاستغاثات الخاصة بذلك وإرشاد أصحاب الاستغاثات بأماكن توفير هذه الأدوية أو بدائلها المماثلة، من خلال التنسيق مع إدارة نواقص الأدوية الطبية بهيئة الدواء المصرية لتوفير الأدوية اللازمة للمواطنين مقدمي الاستغاثات، وواصلت اللجنة متابعة علاجات مرضى الجيوشية والهيموفيليا.

وتابع في ما يتعلق بملف نقص بعض الأدوية: تم إطلاق ملف التوعية الطبية لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحرص اللجنة على أن تحتوي نماذج الاستجابات المنفذة على معلومات طبية مبسطة للرأي العام تهدف للتحذير أو رفع الوعي الطبي لدى المتابعين مثل العيوب الخلقية لحديثي الولادة وكيفية الكشف عنها في مرحلة مبكرة، وأمراض القلب، والتعامل مع الحروق، وحصوات المرارة وغيرها، واستمرت لجنة الاستغاثات الطبية في متابعة ملف زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، من خلال رصد ومتابعة الحالات بشكل مباشر؛ حيث يتم إصدار قرارات شهرية من رئيس الوزراء لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات العاجلة لهذه العمليات، كما يتم التنسيق مع الجمعيات الخيرية ودور الرعاية التي تقدم خدمات طبية لغير القادرين من المرضى، من أجل تقديم الخدمات الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.