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"المهن التعليمية" تهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

12:27 م الأربعاء 06 أكتوبر 2021
"المهن التعليمية" تهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

نقابة المهن التعليمية

كتب- مينا غالي:

وجهت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وقال "الزناتى" إن إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، يجدد الأمل دائمًا في نفوسنا، بقدرتنا على تخطى الصعاب وتحقيق أهدافنا، والعبور إلى آفاق التنمية والازدهار، ويذكرنا بتضحيات أبناء شعبنا العظيم من القوات المسلحة لاسترداد الأرض ، وبذل كل نفيس من أجل الوطن.

وأوضح نقيب المعلمين، أن نصر أكتوبر المجيد فاق كل النظريات العسكرية محطما كل الأساطير، وأعاد سيادة الوطن على كامل أراضيه.

نقابة المهن التعليمية لف الزناتى لقوات المسلحة كرى انتصارات أكتوبر

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