Masrawy logo white

من البيت.. رابط تسجيل القراءات والاستعلام عن فواتير الغاز

09:00 ص الأربعاء 06 أكتوبر 2021
من البيت.. رابط تسجيل القراءات والاستعلام عن فواتير الغاز

أرشيفية

كتب- محمد نصار:


يلجأ المواطنون إلى البحث عن وسائل إلكترونية من أجل الاستعلام عن فواتير الاستهلاك الخاصة بهم وسدادها وكذلك تحميل قراءات العدادات.

وتتيح شركة الغاز الطبيعي بترو تريد" من خلال موقعها الإلكتروني إمكانية تسجيل قراءات عداد الغاز من قبل المواطنين من المنزل من خلال الموبايل أو جهاز الكمبيوتر.

في البداية يجب على المواطنين الدخول إلى الرابط التالي من أجل إدخال قراءة العداد.

وبعد إدخال القراءة بشكل صحيح يتم الضغط على "اعرض" للوصول إلى قيمة الفواتير على العداد.

ويكون إدخال القراءات بداية من يوم 1 وحتى يوم 15 من كل شهر، ويمكن سداد الفاتورة ابتداء من يوم 6 حتى نهاية الشهر.

كما يمكن تسجيل قراءات العداد من خلال الوسائل التالية أيضا:

1- عن طريق مندوبي الشركة.
2- عن طريق خدمة العملاء على رقم 1122.
3- عن طريق تطبيق الموبايل.
4- عن طريق خدمة (IVR) من أي تليفون أرضي برقم 09000727.
5- عن طريق خدمة (IVR) من أي موبايل برقم 5727.

فواتير الغاز عدادات الغاز تحميل قراءات العدادات

الخبر التالى:

حدث ليلاً| الشناوي مصاب وإعصار بإيطاليا وفيسبوك متهمة أمام الكونجرس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
778

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

893

متعافون اليوم

308347

إجمالي الإصابات

17508

إجمالي الوفيات

260540

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل-778 إصابة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا