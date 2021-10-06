اليوم.. مصر للطيران تسيّر 80 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران اليوم الأربعاء، رحلاتها إلى 80 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 8 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل 42 رحلة دولية إلى كل من (الكويت، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، نيويورك، ميلانو، باريس، روما، دبي، إسطنبول، أبوظبي، موسكو، عمَان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، مسقط، آديس أبابا، واشنطن) و25 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج ومرسى علم) و3 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8 آلاف راكب.

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