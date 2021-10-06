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​​اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول

06:00 ص الأربعاء 06 أكتوبر 2021
​​اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول

دار الإفتاء المصرية

كتب- محمود مصطفى:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم هلال شهر ربيع الأول لعام 1443 هجريا، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية الهلال من عدمه، عقب أذان المغرب اليوم الـ29 من شهر صفر، السادس من أكتوبر لعام 2021.

كان المعهد القومى للبحوث الفلكية، أعلن أن هلال شهر ربيع الأول سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة و6 دقائق ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأربعاء الموافق 6/10/2021م (يوم الرؤية).

وكشفت الحسابات الفلكية، أنه فلكيا ستكون غرة شهر ربيع الأول لعام 1443 هجريا، يوم الخميس 7 أكتوبر المقبل .

دار الإفتاء المصرية شهر ربيع الأول الحسابات الفلكية

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