نائب رئيس المفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء يزور الأهرامات

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة، فرانس تيميرمانس نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء الأوروبية، أثناء وجوده في مصر لحضور فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني للبيئة للاتحاد من أجل المتوسط والذي تستضيفه مصر بالقاهرة.

ورافقه خلال الزيارة سفير دولة هولندا بمصر وحرمه، وكان في استقبالهم أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، واصطحبهم في جولة داخل المنطقة والتي شملت دخول الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وتمثال أبو الهول.

وأوضح محيي الدين أن نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي أبدى انبهاره بما شاهده من عظمة بناء الهرم الأكبر، كما حرص الوفد على التقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة.