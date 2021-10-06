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​​صحف أكتوبر 1973: نقص الحذاء "الكاوتش" يسبب أزمة لتلاميذ المدارس

03:00 ص الأربعاء 06 أكتوبر 2021
​​صحف أكتوبر 1973: نقص الحذاء "الكاوتش" يسبب أزمة لتلاميذ المدارس

صحف أكتوبر 1973

كتب- مينا غالي:

رصدت الصحف المصرية الصادرة مطلع أكتوبر 1973، عددًا من الأزمات التي ظهرت في المجتمع المصري آنذاك، ولعل من بينها أزمة لم يكن لأحد أن يتخيل حدوثها متمثلة في "حذاء الكاوتش" المخصص للألعاب بالنسبة للتلاميذ.

ومن خلال عمود "عمو مع المرأة"، الذي ينشر يوميًا في جريدة الأهرام، المنشور أول أكتوبر 1973 عن إحدى الأزمات، التي يعيشها المجتمع المصري، وهي: "الحذاء الكاوتش، الذي يحتاجه التلميذ يوم الألعاب الرياضية، لماذا يحتكر بيعه محل واحد بفروعه في أحياء القاهرة، وسائر المحافظات، مع العلم بأن هذا المحل لا يمتلك من الفروع أو الأيدي العاملة ما تساعده على مواجهة العام الدراسي الجديد".

وأوضح: "التلاميذ يقفون أمام هذه المحال في طوابير طويلة من أول اليوم حتى آخره، ويعودون في معظم الأحيان بلا حذاء، لماذا لا توزع الأحذية الكاوتش على محال القطاع العام وفي القطاع الخاص، التي تقبل بيعها بالسعر الرسمي؟".

صحف أكتوبر 1973 نقص حذاء الكاوتش تلاميذ المدارس

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