16 أكتوبر.. انطلاق فعاليات معرض مصر الوطني العقاري

كتب- محمد عبدالناصر:

تنطلق فعاليات معرض مصر الوطني الأول، السبت الموافق 16 أكتوبر بفندق كمبينسكي التجمع الخامس بمشاركة عدد كبير من شركات العاصمة الإدارية الجديدة لتقدم باقة متنوعة من المشروعات المختلفة والمميزة لعملاء وزوار المعرض.

وقال السيد عليوة رئيس الشركة المنظمة للمعرض، إن المعرض يقدم عدد من المشروعات (السكنية – التجارية – الطبية – الفندقية – الإدارية) بمشاركة حوالي 40 شركة عقارية بالسوق العقاري المصري.

وأضاف "عليوة" في بيان اليوم، أن معرض مصر الوطني العقاري يستهدف ويخاطب كافة الفئات كما يوفر وسائل تنقل ومواصلات لعملائه داخل وخارج القاهرة مجانا وذلك تيسيرا على زوار المعرض وسيتم الإعلان عن أماكن تواجدها يوم 8 أكتوبر.

وأكد أن معرض مصر الوطني يحرص بشكل كبير على تواجد أفضل المطورين العقاريين في السوق العقاري لضمان جودة المنتج المقدم من الشركات وتحقيق أعلى عائد على الاستثمار للزوار.