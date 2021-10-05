(مصراوي):

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر، فعاليات الأسبوع الثقافي الثالث من المرحلة الثالثة لمشروع أطفال "أهل مصر" الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وتنفذه الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة لاميس الشرنوبي، بمحافظة بورسعيد لأطفال مصر من المحافظات الحدودية والقاهرة وبورسعيد في الفترة من 4 حتى 12 اكتوبر الحالي.

ووصل أمس الاثنين 164 طفلًا من مناطق أسوان وحلايب وشلاتين وأبو رماد، وشمال وجنوب سيناء ومطروح والوادي الجديد والقاهرة إلى بورسعيد للمشاركة في فعاليات الأسبوع.

يتضمن الأسبوع عددًا من الزيارات الميدانية التثقيفية التي تتخللها ورش حكي توعوية لترسيخ الهوية والمواطنة وتعزيز ثقافة التفكير لدى الطفل، حيث تبدأ بزيارة لمحمية آشتوم الجميل، يعقبها زيارة لمسجد السلام والكاتدرائية الرومانية، ثم زيارة حديقة فريال وشاطئ الريفيرا، يليها زيارة المتحف الحربي، بالإضافة لتفقد متحف النصر للفن الحديث.

كما تتضمن فعاليات الملتقى تنفيذ ورش مسرح، بالإضافة لورش فنية وثقافية وعمل مطويات عن معالم بورسعيد السياحية والأثرية وتاريخها من التهجير للتعمير، ورش حكي بعنوان تاريخ مدينة الفرما وضواحيها، بالإضافة لورش حرف يدوية في مجالات قشرة الخشب، تعليم بالتقنيات المتعددة ورشة أصنع كتابي، طباعة على القماش، أركيت، عمل مفارش بالصوف، رسم على الخزف، مشغولات بالخرز، ورش فنون تشكيلية لتحليل سلوكيات الأطفال وتعديلها عن طريق الفن بالإضافة لورشة فنون الأداء في الغناء للأطفال.

ويقام حفل الختام بقصر ثقافة بورسعيد يوم الاثنين الموافق 11 أكتوبر وتقديم فقرات فنية لفرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية إلى جانب معرض لنتاج الورش الفنية والثقافية المنفذة خلال الأسبوع وكذلك عرض عمل مسرحي نتاج ورشة المسرح وعرض فيلم تسجيلي عن فعاليات الأسبوع.

مشروع أهل مصر يهدف لدمج أطفال مصر من المناطق الحدودية بأطفال القاهرة والمحافظة المضيفة، واكتشاف مواهبهم وقدراتهم المختلفة وتعريفهم بتاريخ بلدهم وتثقيفهم وزيادة روابط الصداقة والتعارف بين الأطفال، ومعايشة ثقافات وعادات وتقاليد تزخر بها المحافظات المصرية، حيث نفذ أول أسابيع المرحلة الثالثة بمحافظة الإسماعيلية في الفترة من 1 إلى 8 أغسطس الماضي، والأسبوع الثاني بمحافظة الأسكندرية فى الفترة من 25 أغسطس حتى 2 سبتمبر بمشاركة 200 طفل في كل أسبوع، كما سبق تنفيذ 17 أسبوعًا ثقافيًا في المرحلتين السابقتين للمشروع إضافة إلى ملتقى ثقافي بالقاهرة.