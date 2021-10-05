زيادة مدة التقسيط.. كيف تحصل على شقة بالتمويل العقارى بفائدة 8%؟ (الشروط تغيرت)

كتب- محمد عبدالناصر:

منذ عام 2014 يعمل البنك المركزي على توفير مبادرات التمويل العقاري لتسهيل الحصول على شقة، حتى وصلت إلى 2021 وأصبح يوجد مبادرتين للتمويل العقاري كل مبادرة لها شروط خاصة الأولى بـ3% فائدة متناقصة، والثانية بفائدة 8% متناقصة.

وأعلن المركزي تعديل بعض شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 والتي تصل فائدتها لـ8% متناقصة، والتي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقاري للمواطنين.

وجاءت التعديلات على النحو التالي:

- زيادة مدة التمويل ليصل إلى 25 عامًا (بدلًا من 20 عامًا).

- إلغاء شرط الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة.

- زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه مع التسهيل لشروط الضمانات.

- السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة.

وبعد هذه التعديلات يمكن الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري بفائدة 8% بطريقتين الأولى ضمن المشروعات المطروحة من وزارة الإسكان والثانية من خلال وحدات القطاع الخاص التى يتم تنفيذها خارج مشروعات الوزارة من خلال الخطوات التالية:

- الطريقة الأولى عن طريق وزارة الإسكان، حيث من المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة طرح عدد من المشروعات مثل سكن مصر وجنة ودار مصر والاسكان الساحلي والاسكان المتميز بالمدن الجديدة، ويمكن الاستفادة من هذه المبادرة إذا ارتفع سعر الوحدة عن مليون و400 الف حتى 2 مليون و500 الف جنيه، اما اذا كانت الوحدة أقل من مليون و400 الف تكون الفائدة 3%.

ويصل حد الدخل الشهري الأعزب 40 الف جنيه والمتزوج 50 الف، اما في مبادرة ال3% يكون الحد الأقصى الأعزب 10 آلاف جنيه والمتزوج 14 ألف جنيه.

أما خطوات شراء شقة خارج مشروعات وزارة الإسكان جاءت على النحو التالي:

1- يتم البحث عن الوحدة المراد شراؤها بنظام التمويل العقاري، ويمكن أن تكون الوحدة تابعة لشركة عقارية أو أحد البنوك أو شخص عادي.

2- يشترط أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وبغرض السكن الدائم.

3- يشترط أن تكون الوحدة مسجلة في الشهر العقاري أو قابلة للتسجيل ولا يوجد عليها أي مخالفات مالية أو عقارية.

4- بعد ذلك يتم التوجه لجهة التمويل ويمكن أن يكون بنكا أو شركة تمويل عقاري.

5- يتم تحديد ثمن الوحدة السكنية من قبل المثمن العقاري بجهة التمويل.

6- يتم سداد جدية حجز 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

اقرأ أيضًا..

- الأوراق المطلوبة للحصول على شقة بفائدة 3% خارج أطروحات الإسكان

وكان البنك المركزي أعلن في 2019 عن طرح مبادرة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل مخصصًا لها شريحة تمويلية بقيمة 50 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة قبل ما يتم خفضها إلى 8% متناقصة خلال الربع الثاني من 2020، وتتيح البنوك أمام بعض العملاء من شريحة متوسطي الدخل غير قادرين على الاستفادة من مبادرة 3% بسبب تجاوز حد الدخل الشهري، أو قيمة الوحدة السكنية عن المنصوص عليها في المبادرة الجديدة الحصول على قرض لوحدة سكنية مدعمة الفائدة في مبادرة 8% متناقصة.