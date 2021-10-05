بدرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء (بيان رسمي)

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة الأربعاء على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه يسود غدا الأربعاء، خلال فترة النهار طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لفترة الليل، يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على كافة الأنحاء.

وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، فتكون على النحو التالي: