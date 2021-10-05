​وزير الطيران: تبني مبادرات "الإيكاو" لتحقيق أهدافها الاستراتيجية لسلامة وأمن الطيران

(أ ش أ):

أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أن هناك تعاوناً وثيقاً بين قطاع الطيران المصري ومنظمة الإيكاو في مختلف مجالات وأنشطة الطيران المدني من خلال تقديم الدعم الفني والاستراتيجي، فضلاً عن تبني كافة المبادرات الصادرة من المنظمة من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية لسلامة وأمن الطيران الدولي واشتراك مصر ممثلة في سلطة الطيران المدني في جميع اللجان المؤثرة بالمنظمة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الطيران، خوان كارلوس سالازار أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" اليوم وذلك في إطار تعزيز التعاون والتواصل المستمر مع المنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية المعنية بمجال الطيران المدني.

وهنأ وزير الطيران أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد متمنياً له مزيداً من النجاح والتوفيق خلال مسيرته العملية.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين وزارة الطيران المدني و"الإيكاو " فيما يخص الموضوعات المتعلقة بتعزيز سلامة وأمن الطيران والتحديات والتأثيرات السلبية التي شهدها قطاع الطيران المدني العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى دراسة آليات وضع استراتيجية شاملة لتنفيذ الجهود المشتركة بين الجانبين وكذا الاستفادة من خبرات الدول الأعضاء في المنظمة وتبادل الخبرات فيما بينهم في إطار خطة التطوير الشاملة التي يشهدها قطاع الطيران المدني المصري والوصول به إلى أفضل المستويات العالمية.

وأشار وزير الطيران إلى أن صناعة النقل الجوي تعد من أهم الصناعات في العالم والتي تسهم بشكل كبير في الاقتصاد العالمي، موضحًا أن الدولة المصرية تدعم هذا المرفق الحيوي المهم بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والاقتصادية لقطاع الطيران المدني المصري.

من جانبه، أشاد خوان كارلوس سالازار بالدور المحوري والرائد لوزارة الطيران فى مواجهة جائحة كورونا، موضحًا أنها من أفضل الدول التي وضعت استراتيجية ممنهجة للتعامل مع القطاع في ظل هذه الجائحة.

وأثنى على التطور الهائل التي تشهدها الدولة المصرية في جميع المجالات خاصة قطاع الطيران المدني والذي سوف يضعها في مصاف أكثر الدول تطورا بصناعة النقل الجوي، مثمناً دور مصر في التنسيق والتعاون المشترك من خلال المشاركة الدائمة والفعالة في كافة الفعاليات والمبادرات التي تقيمها منظمة الطيران المدني الدولي لسنوات طويلة، بالإضافة إلى حرص وزارة الطيران على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الأعضاء.