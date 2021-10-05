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حدث في 8 ساعات| قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة وتوجيه من التعليم بشأن مصابي كورونا

07:05 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
حدث في 8 ساعات| قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة وتوجيه من التعليم بشأن مصابي كورونا

وزير الصحة الدكتورة هالة زايد

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إصدار الرئيس السيسي عددًا من القرارات الجمهورية الجديدة، وانطلاق أضخم حملة إزالة لتعديات الري، وتوجيهات جديدة من التعليم للطلاب المخالطين لمصابي كورونا.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

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