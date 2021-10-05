قطع المياه عن 10 مناطق في القاهرة لمدة 12 ساعة

قطع المياه عن 10 مناطق في القاهرة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع الخدمة عن مناطق شارع حلمي عبدالرازق منطقة الأرصاد وهي (بهتيم – عزية رستم- أرض الدكتور، منشية الحرية، الوحدة العربية سليم وبدران - إبراهيم بك - السعادة والتعاون بيجام - الفرنواني - أرض أم بيومي - عزبة عثمان - المنشية الجديدة) وضعف المياه عن باقي مناطق شبرا الخيمة.

وأضافت الشركة في بيان اليوم، أن قطع المياه نتيجة تنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 800 مللم بمنطقة شبرا الخيمة بشارع حلمي عبدالرازق.

وتابعت الشركة: "قطع المياه سيكون اعتبارا من الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر وحتى الساعة الرابعة فجر اليوم التالي السبت الموافق 9 أكتوبر ولمدة 12 ساعة".

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.