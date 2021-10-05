Masrawy logo white

قطع المياه عن 10 مناطق في القاهرة لمدة 12 ساعة

06:20 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
قطع المياه عن 10 مناطق في القاهرة لمدة 12 ساعة

قطع المياه عن 10 مناطق في القاهرة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع الخدمة عن مناطق شارع حلمي عبدالرازق منطقة الأرصاد وهي (بهتيم – عزية رستم- أرض الدكتور، منشية الحرية، الوحدة العربية سليم وبدران - إبراهيم بك - السعادة والتعاون بيجام - الفرنواني - أرض أم بيومي - عزبة عثمان - المنشية الجديدة) وضعف المياه عن باقي مناطق شبرا الخيمة.

وأضافت الشركة في بيان اليوم، أن قطع المياه نتيجة تنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 800 مللم بمنطقة شبرا الخيمة بشارع حلمي عبدالرازق.

وتابعت الشركة: "قطع المياه سيكون اعتبارا من الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر وحتى الساعة الرابعة فجر اليوم التالي السبت الموافق 9 أكتوبر ولمدة 12 ساعة".

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع المياه مياه الشرب مياه القاهرة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
771

إصابات اليوم

33

وفيات اليوم

700

متعافون اليوم

307569

إجمالي الإصابات

17469

إجمالي الوفيات

259647

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا