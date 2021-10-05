أبرزها العفو على بعض المسجونين.. السيسي يصدر 5 قرارات جمهورية جديدة
كتب- أحمد عبدالمنعم:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي 5 قرارات جمهورية، أبرزها العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر.
وجاءت القرارات كالتالي:
قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 6 أكتوبر
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 2021، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر من عام 2021.
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- قرار جمهوري بإصدار اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث الإلكترونيات
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 408 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث الإلكترونيات.
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- السيسي يصدر اللائحة التنفيذية لمعهد "تيودور بلهارس للأبحاث"
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 409 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لمعهد "تيودور بلهارس للأبحاث".
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- قرار جمهوري بإصدار اللائحة التنفيذية للمركز القومي للبحوث
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار رقم 410 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية للمركز القومي للبحوث.
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