Masrawy logo white

​قرار جمهوري بإصدار اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث الإلكترونيات

05:34 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
​قرار جمهوري بإصدار اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث الإلكترونيات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 408 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث الإلكترونيات.

وتطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على شاغلي وظائف أعضاء هيئة البحوث بالمعهد.

كما تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالمعهد من غير أعضاء هيئة البحوث بالمعهد.

السيسي معهد بحوث الإلكترونيات قانون تنظيم الجامعات

الخبر التالى:

"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 36 ألف طن زيت صويا خام

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
771

إصابات اليوم

33

وفيات اليوم

700

متعافون اليوم

307569

إجمالي الإصابات

17469

إجمالي الوفيات

259647

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا