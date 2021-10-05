​قرار جمهوري بإصدار اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث الإلكترونيات

(مصراوي):

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 408 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث الإلكترونيات.

وتطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على شاغلي وظائف أعضاء هيئة البحوث بالمعهد.

كما تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالمعهد من غير أعضاء هيئة البحوث بالمعهد.